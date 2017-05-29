Зауралье будет «дружить» с Республикой Коми и Калининградской областью

Публикации за 29.05.17

Сегодня в ходе заседания правительства Курганской области были одобрены сразу два соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах. Регион будет тесно работать с Республикой Коми и Калининградской областью.

Как уточняют в пресс-службе правительства Зауралья, документы предусматривают расширение торгово-экономических связей, деловых контактов между представителями бизнес-сообщества субъектов. Кроме того, в соглашениях прописано взаимодействие областей по вопросам социальной защиты и соцобслуживания населения, природопользования и охраны окружающей среды.

Предполагается, что будут налажены и контакту между творческими союзами и объединениями, учреждениями культуры и спорта, деятелями литературы и искусства, а также оказывать содействие в подготовке научных кадров и повышении квалификации специалистов в сфере инновационного менеджмента.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 29.05.17

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