В Зауралье утвердили обвинение экс-начальнику налоговой службы

Публикации за 29.05.17

В Курганской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-начальника регионального Управления Федеральной налоговой службы России и бывшего начальника контрольного отдела ведомства. Юрий Касьяненко и Ольга Киселева-Захарова обвиняются в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Как отмечают в пресс-службе надзорного ведомства, по версии следствия, Касьяненко, являясь начальником налоговой службы, в период с декабря 2013 года по сентябрь 2014 года дал указание своим подчиненным Евдокимовой Светлане и Ольге Киселевой-Захаровой провести налоговую проверку в ЗАО «Тюменьтел». Причем по итогам проверки должны были быть выявлены нарушения на сумму, не превышающую 10 млн рублей, в то время как фактически задолженность у предприятия по уплате налогов в бюджет составляла более 70 млн рублей.

Женщины поручение начальника выполнили. В результате государству был причинен ущерб на сумму более 67 млн рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Курганский городской суд для рассмотрения по существу.

Добавим, что уголовное дело в отношении Светланы Евдокимовой выделено в отдельное производство.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 29.05.17

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