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Курган

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Публикации за 29.05.17

В Кургане будут судить экстремиста, пишущего на заборах

В Кургане будут судить экстремиста, пишущего на заборах

В Кургане завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении четырех преступлений экстремистской направленности. Свою вину он признал полностью.

Как сообщают в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, в ходе следствия было установлено, что 29-летний курганец в январе текущего года разместил на странице в одной из социальных сетей призывы экстремисткой направленности. Страница была открытой, поэтому увидеть материалы мог неопределенный круг лиц. Спустя некоторое время аналогичную надпись он разместил и на заборе одного из гаражных кооперативов в Кургане.

На время следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вину в совершении предъявленных четырех преступлений обвиняемый признал полностью.

Следствие по делу завершено, обвинительное заключение утверждено. В ближайшее время дело по существу рассмотрит суд.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 29.05.17

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