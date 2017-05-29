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Курган

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Публикации за 29.05.17

Молодой зауралец убил женщину-ветерана ради наживы

Молодой зауралец убил женщину-ветерана ради наживы

В Кургане вынесен приговор 26-летнему Вадиму Дубынину, признанному виновным в убийстве 90-летней женщины-ветерана и краже. Он буквально забил старушку до смерти.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Зауралья, в суде было доказано, что в июле прошлого года в ночное время мужчина проник в дом к престарелой женщине, где стал искать деньги и ценные вещи. От шума женщина проснулась. Заметив, что провернуть свои дела тихо ему не удастся, Дубынин нанес металлическим предметом лежащей женщине множественные удары по голове. От травм она скончалась на месте.

После убийства похитил пять тысяч рублей и четыре медали, которыми ветеран войны была награждена по случаю празднований Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, Дубынин осужден за тайное хищение имущества жителя Мишкинского района и хищение имущества, принадлежащего МОУ «Введенская основная общеобразовательная школа».

Согласно решению суда, ближайшие 16 лет мужчина проведет в колонии строгого режима.

Курган, Марианна Шведова

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