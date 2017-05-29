Федеральный центр поддержит зауральских предпринимателей

Публикации за 29.05.17

На государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в Зауралье поступит 76,7 млн рублей из федерального бюджета. Об этом сегодня в ходе заседания правительства области сообщил директор департамента экономического развития Сергей Чебыкин.

Как было отмечено, честь средств будет направлена на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» госпограммы РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Соответствующее соглашение с Министерством экономического развития РФ уже утверждено, отмечают в пресс-службе кабмина. Субсидии пройдут на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки таких субъектов.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 29.05.17

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