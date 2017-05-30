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Курган

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Публикации за 30.05.17

В Кургане составляют сметы на благоустройство дворов

В Кургане составляют сметы на благоустройство дворов

Подготовка к конкурсным процедурам в рамках исполнения проекта «Формирование комфортной городской среды» стала одной из тем аппаратного совещания, прошедшего накануне в администрации Кургана.

Как сообщил директор департамента развития городского хозяйства Андрей Нелюбин, внастоящий момент все дворы и городские пространства, которые предстоит благоустроить этим летом, определены. Сейчас департамент составляет сметы на благоустройство этих территорий. После того как эта работа будет выполнена, вся документация будет выставлена на аукцион.

Кроме того, участники совещания обсудили вопрос восстановления нарушенного благоустройства. По мнению замруководителя администрации муниципалитета Андрея Жижина, Административно-технической инспекции и городскому управлению административной практики необходимо ужесточить контррль за деятельностью организаций, оформивших раскопки. В настоящий момент, отметил он, благоустройство восстановлено только в половине мест, где производились работы.

Курган, Марианна Шведова

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