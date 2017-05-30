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Курган

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Публикации за 30.05.17

В Кургане приступают к разбору временных дамб

В Кургане приступают к разбору временных дамб

Вода в Тоболе у Кургана стабильно идет на спад. В связи с этим глава города Сергей Руденко поручил Управлению по делам ГО и ЧС приступить к разбору временных дамб.

Как было отмечено в ходе прошедшего аппаратного совещания в горадминистрации, по данным на 29 мая уровень воды в Тоболе у Кургана составлял 551 см (изменение за сутки – минус 28 см), у села Звериноголовское – 398 см (за сутки вода ушла на 83 см).

Отметим, что в настоящее время аварийно-спасательным отрядом проведены необходимые водолазные работы по обслуживанию водовыпусков ливневой канализации в реке Тобол.

Курган, Марианна Шведова

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