В Кургане приступают к разбору временных дамб

Публикации за 30.05.17

Вода в Тоболе у Кургана стабильно идет на спад. В связи с этим глава города Сергей Руденко поручил Управлению по делам ГО и ЧС приступить к разбору временных дамб.

Как было отмечено в ходе прошедшего аппаратного совещания в горадминистрации, по данным на 29 мая уровень воды в Тоболе у Кургана составлял 551 см (изменение за сутки – минус 28 см), у села Звериноголовское – 398 см (за сутки вода ушла на 83 см).

Отметим, что в настоящее время аварийно-спасательным отрядом проведены необходимые водолазные работы по обслуживанию водовыпусков ливневой канализации в реке Тобол.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 30.05.17

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