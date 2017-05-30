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Курган

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Публикации за 30.05.17

В Кургане вернутся к практике проведения «чистых четвергов»

В Кургане вернутся к практике проведения «чистых четвергов»

Наведение порядка в областном центре было названо одним из ключевых направлений работы департамента развития городского хозяйства администрации Кургана. Об этом было сказано в ходе прошедшего накануне аппаратного совещания.

Как подчеркнул заместитель сити-менеджера Андрей Жижин, в городе необходимо продолжить практику проведения «чистых четвергов» и общественных работ.

Было отмечено, что с 10 апреля по 19 мая в рамках общественных работ от мусора были очищены участки городской территории на въездах в город, улицы К.Маркса, М.Горького, Советская, Красина, Бурова-Петрова, Станционная, Климова, Пролетарская, Невежина, Зорге и другие.

Кроме того, в первой половине мая в «чистых четвергах» приняли участие около двух тысяч предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей.

Курган, Марианна Шведова

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