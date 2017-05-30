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Курган

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Публикации за 30.05.17

В план проведения капремонтов включили 157 домов Кургана

В план проведения капремонтов включили 157 домов Кургана

На сегодняшний день в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта включены 157 многоквартирных домов, расположенных на территории города Кургана. Об этом было сказано в ходе прошедшего в горадминистрации аппаратного совещания.

Согласно озвученной информации, по состоянию на 19 мая текущего года проектно-сметная документация по ремонту общего имущества подготовлена по 107 объектам. В стадии разработки находятся еще 14 домов. На 46 объектах работы уже ведутся, еще по 77 объявлен аукцион по выбору подрядной организации.

Что касается контроля за исполнением программы по переселению граждан из аварийного жилья, то планерки на объектах проводятся дважды в неделю. Директору департамента ЖКХ Александру Гонцову поручено контролировать снос старых домов, из которых выселяться люди.

Курган, Марианна Шведова

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