Жители зауральских районов жалуются на завышенные цены на дрова

Публикации за 30.05.17

Зауральская прокуратура начала проверку сразу в четырех районах области после жалоб местных жителей о неподъемных ценах на твердое топливо. С заявлениями обратились люди, проживающие в Варгашинском, Лебяжьевском, Мокроусовском и Частоозерском районах. Как сообщают в пресс-службе надзорного ведомства, люди сообщают о том, что ОАО «Мокроусовский лесхоз» и ОАО «Петуховский лесхоз» ощутимо подняли цены на дрова для населения.

В проверки, помимо прокуроров, примут участие специалисты департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, департамента государственного регулирования цен и тарифов, Управления Федеральной антимонопольной службы Курганской области.

В ходе проверки будет дана оценка действиям арендаторов лесных участков и работы департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области в части исполнения законодательства о порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд, отмечает источник.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 30.05.17

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