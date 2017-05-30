В Зауралье ЕГЭ сдадут почти 3,5 тысяч одиннадцатиклассников

Публикации за 30.05.17

В 2017 году Единый госэкзамен в Курганской области будут сдавать почти 3,5 тысяч одиннадцатиклассников. Накануне они уже показали свои знания по таким предметам, как география, информатика и ИТК.

Как сообщают в пресс-службе губернатора области, для проведения итоговой аттестации в регионе организованы и оснащены 37 пунктов проведения экзамена на базе школ районных центров, а также городов Кургана и Шадринска. Подвоз детей в ППЭ будет осуществляться по транспортным схемам, которые утверждены государственной экзаменационной комиссией.

Все аудитории в пунктах проведения ЕГЭ оборудованы системой видеонаблюдения в режиме онлайн, везде установлены «глушилки» сотовой связи.

Накануне экзаменов в области была проведена проверка готовности всех пунктов проведения ЕГЭ. Особое внимание было обращено на создание условий безопасности. Содействие в охране правопорядка на пунктах проведения экзаменов, как и раньше, будут оказывать сотрудники органов МВД. Кроме того, везде будут работать медпункты.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 30.05.17

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