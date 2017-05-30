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Курган

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Публикации за 30.05.17

Зауральским детям организуют «Безопасное лето»

Зауральским детям организуют «Безопасное лето»

1 июня в Курганской области стартует межведомственная профилактическая акция «Безопасное лето – детям!». Цель мероприятия – предупреждение несчастных случаев с детьми и подростками.

Достичь ее планируют через профилактику дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев на воде и в быту, а также привлечение внимания родителей к этим проблемам, формирование у них ответственного отношения к тому, где и как их дети проводят свое свободное время.

Как сообщают в пресс-службе главы региона, в рамках акции пройдут тематические беседы, викторины, конкурсы и соревнования по безопасности дорожного движения, также будут разработаны памятки, буклеты, плакаты, предупреждающие знаки. Специальные мероприятия состоятся в детских оздоровительных лагерях.

Проведение межведомственной профилактической акции «Безопасное лето – детям!» инициировано Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Курганской области по поручению заместителя губернатора по социальной политике Александра Карпова.

Завершится акция 1 сентября.

Курган, Марианна Шведова

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