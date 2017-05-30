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Курган

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Публикации за 30.05.17

Правительство Зауралья планируют заключить новое соглашение с АСИ

Правительство Зауралья планируют заключить новое соглашение с АСИ

Правительство Курганской области планирует заключить очередное соглашение с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Его положения были утверждены на очередном заседании регионального кабмина.

Как сообщил директор департамента экономического развития Сергей Чебыкин, соглашение направлено на внедрение на территории Курганской области успешных практик, реализуемых в рамках проекта «Магазин верных решений» АСИ и практик, ставших финалистами Всероссийского конкурса лучших проектов и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.

Так, в Курганской области планируется применить практики «Развитие общественных пространств», направленная на благоустройство водоохранных зон, парков и скверов, и «Синергия комплексного благоустройства дворовых территорий и ремонта подъездов многоквартирных домов».

Ожидается, что подписание соглашения пройдет во время работы Петербургского международного экономического форума.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 30.05.17

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