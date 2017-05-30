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Курган

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Публикации за 30.05.17

Жителя Свердловской области осудили за оскорбление судьи в Зауралье

Жителя Свердловской области осудили за оскорбление судьи в Зауралье

Житель города Ревда осужден за оскорбление судьи. Приговор вынесен Шатровским районным судом Курганской области.

Как пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры, в ходе заседания было установлено, что в ноябре 2016 года подсудимый находился в кабинете мирового судьи во время оглашения ему постановления по делу об административном правонарушении. Испытывая личную неприязнь к работнику «системы Фемиды», житель Свердловской области в присутствии третьих лиц, публично, пренебрегая установленными нормами морали и нравственности, а также правилами поведения в суде, оскорбил вынесшего приговор судью. По данным ведомства, мужчина не согласился с тем, что его лишили прав на управление авто, а потому оскорбил судью словами, «содержащими негативную оценку личности мирового судьи».

Согласно принятому Шатровским судом решению, любящему ругаться мужчине предстоит направить свою энергию в мирное русло: ему назначено наказание в виде 460 часов обязательных работ.

Курган, Марианна Шведова

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