Следственный комитет проводит проверку по факту ЧП на заводе в Кургане

Публикации за 30.05.17

В Кургане устанавливаются обстоятельства гибели двух работников ЗАО «Курганспецарматура» в результате произошедшего взрыва. ЧП, напомним, произошло сегодня днем на территории завода.

Как передает корреспондент NDNews, в следственном комитете СКР по Курганской области начата доследственная проверка.

Предварительно установлено, что рабочие проводили испытания герметичности отремонтированной запорной арматуры диаметром около 80 см. Во время работ произошел срыв крышки, находящейся под давлением, в результате которого погибли двое работников, проводивших данные испытания.

Сейчас на месте ЧП находятся спасатели и представители силовых структур, следователи осматривают место происшествия. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин данного происшествия.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе будет дана оценка действиям лиц, ответственным за обеспечение техники безопасности на предприятии.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 30.05.17

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