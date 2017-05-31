В Щадринском интернате «особых» детей кормили дешевыми продуктами

Публикации за 31.05.17

В Зауралье завершено расследование уголовного дела в отношении директора, его супруги и главного бухгалтера ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей». Участники трио лишали детей качественного питания.

Как сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры, троице предъявлено обвинение в растрате, мошенничестве, использовании подложных документов.

По данным следствия, в 2015 году директор интерната в соучастии с главным бухгалтером заключал договора на поставку продуктов питания по заведомо завышенным ценам с организациями, подконтрольными его супруге. При этом часть поставляемых продуктов питания не соответствовала спецификациям к заключаемым договорам, были более дешевыми и имели низкое качество. В результате Шадринскому детскому дому-интернату для умственно отсталых детей был причинен материальный ущерб на сумму более 600 тысяч рублей.

Кроме того, супруга директора, введя в заблуждение руководство ГБУ «Далматовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» поставила и сюда продукты питания по заведомо завышенным ценам, причинив указанному учреждению ущерб более 3 миллионов рублей.

Также было установлено, что бухгалтер Шадринского интерната при трудоустройстве на работу предоставила заведомо подложный диплом о получении высшего образования.

В настоящее время следствие завершено, обвинительное заключение по делу утверждено. В ближайшее время дело по существу рассмотрит суд.

Курган, Марианна Шведова

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