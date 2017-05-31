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Курган

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Публикации за 31.05.17

Зауральские дорожники не получали зарплату более двух месяцев

Зауральские дорожники не получали зарплату более двух месяцев

В Курганской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Дороги Строительство Техника». 22 человека более двух месяцев трудились бесплатно.

Как показала проведенная проверка, накопившаяся сумма просроченной задолженности на предприятии составила более 1,4 млн. рублей. При этом на расчетном счете общества имелись необходимые для выплаты зарплаты средства, но руководитель не предпринимал для этого никаких действенных мер.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По данному факту ведется следствие.

С целью последующего обеспечения восстановления нарушенных прав работников по инициативе следователя наложен арест на личное дорогостоящее имущество работодателя, сообщают в пресс-службе Следственного Управления СКР по Курганской области.

Курган, Марианна Шведова

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