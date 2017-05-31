Зауральские гаишники поймали 12 бесправных подростков-мотоциклистов

Публикации за 31.05.17

В ГИБДД Курганской области подвели итоги профилактической операции «Мотоцикл», во время которой занимались выявлением водителей без прав, использования незарегистрированной мототехники и пресечением правонарушений со стороны мотоциклистов.

Напомним, операция проходила в Зауралье с 23 по 26 мая. За это время полицейскими пресечено 75 нарушений ПДД, допущенных водителями мототранспорта. В четырех случаях водители управляли транспортом в состоянии опьянения. Еще 22 человека ездила без прав, из них 12 не достигли 16 лет. За грубые нарушения правил дорожного движения 8 мототранспортных средств поставлены на специализированные стоянки.

Добавим, что только в мае текущего года на территории области с участием водителей различных видов мототранспорта зарегистрировано 10 аварий, в которых 13 человек получили травмы различной степени тяжести. По вине самих мотоциклистов произошло 8 дорожных аварий.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 31.05.17

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