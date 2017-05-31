На Зауралье движется ураган

Публикации за 31.05.17

В Курганской области в ближайшие двое-трое суток резко ухудшится погода, порывы ветра местами будут достигать 20 метров в секунду. С таким предупреждением выступило Главное управление МЧС РФ по региону.

В связи с неблагоприятными погодными условиями повысится вероятность отключения электроэнергии в населенных пунктах, обрывов линий электропередач, природных пожаров, дорожно-транспортных происшествий, обрушения рекламных щитов, растяжек, падения деревьев, нарушения целостности кровли жилых домов и другие ЧП.

Спасатели рекомендуют жителям закрепить легкие съемные конструкции, убрать с лоджий и балконов предметы, которые могут быть сброшены порывами ветра, не ходить под деревьями и крышами, рекламными конструкциями, если оказались во время урагана на улице.Кроме того, рекомендуется ограничить использование личного транспорта, отказаться от поездок на дальние расстояния.

Обо всех происшествиях нужно немедленно сообщать в дежурные службы экстренного реагирования по телефону 101.

Курган, Марианна Шведова

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