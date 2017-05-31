NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 31.05.17

На Зауралье движется ураган

На Зауралье движется ураган

В Курганской области в ближайшие двое-трое суток резко ухудшится погода, порывы ветра местами будут достигать 20 метров в секунду. С таким предупреждением выступило Главное управление МЧС РФ по региону.

В связи с неблагоприятными погодными условиями повысится вероятность отключения электроэнергии в населенных пунктах, обрывов линий электропередач, природных пожаров, дорожно-транспортных происшествий, обрушения рекламных щитов, растяжек, падения деревьев, нарушения целостности кровли жилых домов и другие ЧП.

Спасатели рекомендуют жителям закрепить легкие съемные конструкции, убрать с лоджий и балконов предметы, которые могут быть сброшены порывами ветра, не ходить под деревьями и крышами, рекламными конструкциями, если оказались во время урагана на улице.Кроме того, рекомендуется ограничить использование личного транспорта, отказаться от поездок на дальние расстояния.

Обо всех происшествиях нужно немедленно сообщать в дежурные службы экстренного реагирования по телефону 101.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 31.05.17

Зауральские гаишники поймали 12 бесправных подростков-мотоциклистов. / Зауральские дорожники не получали зарплату более двух месяцев. / В Щадринском интернате «особых» детей кормили дешевыми продуктами.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter