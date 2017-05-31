В Курганской городской думе появилось второе вакантное место

Публикации за 31.05.17

Бывший зампредседателя Курганской городской думы сложил полномочия. Депутаты поддержали просьбу Александра Якушева, который намерен сменить место работы.

Как передает корреспондент NDNews, Александр Якушев работал на постоянной основе. С его уходом меняется структура думы, и у главы города Сергея Руденко появляются два зама, которые будут трудиться на непостояной основе. Ими стали Вячеслав Тяжельников и Игорь Прозоров, между которыми разделены полномочия бывшего заместителя вице-спикера думы.

Отметим, что сам Александр Якушев перейдет на работу в избирком Кургана, который, предположительно, возглавит.

Напомним, ранее другой депутат – Александр Мазеин сложил свои полномочия в связи с ухудшением состояния здоровья.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 31.05.17

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