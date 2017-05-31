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Курган

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Публикации за 31.05.17

Курганские прокуроры взялись за водителей с «запретными» диагнозами

Курганские прокуроры взялись за водителей с «запретными» диагнозами

В Кургане прокуратура через суды добивается прекращения действия водительских удостоверений, выданных гражданам, состоящим на учете с диагнозами «Наркомания» и «Алкоголизм». По информации пресс-службы надзорного ведомства, такие водители в городе есть.

Напомним, указанные диагнозы являются противопоказаниями для выдачи прав на управление транспортом. Тем не менее, проведенная в мае проверка показала, что разрешения были выданы гражданам, которым управлять транспортом нельзя.

В общей сложности прокурор Кургана направил в городской суд 22 исковых заявления о прекращении действия водительских удостоверений у вышеуказанных граждан.

Все иски приняты судом к рассмотрению.

Курган, Марианна Шведова

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