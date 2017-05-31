Более 20 курганских сирот получат ключи от квартир

В ближайшее время 21 жилое помещение будет передано из государственной в муниципальную собственность, а после перейдет детям-сиротам. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города Кургана.
По данным источника, депутаты муниципального парламент уже приняли соответствующее решение.
Как пояснил директор департамента финансов и имущества Игорь Зворыгин, квартиры приобретены департаментом имущественных и земельных отношений региона у застройщика. Все они находятся в доме №123 по улице Чернореченской.
Процедура передачи квартир детям-сиротам начнется после того, как жилые помещения будут переданы в муниципальную собственность.
Курган, Марианна Шведова
Курган. Другие новости 31.05.17
Курганские прокуроры взялись за водителей с «запретными» диагнозами. / В Курганской городской думе появилось второе вакантное место. / На Зауралье движется ураган. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»