Более 20 курганских сирот получат ключи от квартир

Публикации за 31.05.17

В ближайшее время 21 жилое помещение будет передано из государственной в муниципальную собственность, а после перейдет детям-сиротам. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города Кургана.

По данным источника, депутаты муниципального парламент уже приняли соответствующее решение.

Как пояснил директор департамента финансов и имущества Игорь Зворыгин, квартиры приобретены департаментом имущественных и земельных отношений региона у застройщика. Все они находятся в доме №123 по улице Чернореченской.

Процедура передачи квартир детям-сиротам начнется после того, как жилые помещения будут переданы в муниципальную собственность.

Курган, Марианна Шведова

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