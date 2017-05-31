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Курган

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Публикации за 31.05.17

Курганцев пугают байками о ВИЧ

Курганцев пугают байками о ВИЧ

В социальных сетях и мессенджерах появились многочисленные сообщения о якобы имевших место случаях заражения ВИЧ при случайном уколе игрой, оставленной в кинотеатрах, кафе и других общественных местах. Об этом сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Курганской области. При этом источник подчеркивает, что заразиться таким путем невозможно.

«Вирус иммунодефицита человека может жить и размножаться только в организме человека, вне организма он быстро теряет жизнеспособность и погибает. Вирус не сохраняется ни в сухой капле крови, ни в высохших биологических жидкостях (сперме, слюне или грудном молоке). Он быстро погибает при нагревании до 60° С, обработке любыми дезинфицирующими средствами», – говорят специалисты, напоминая, что заражение может произойти при незащищенных половых актах, при немедицинских инвазивных процедурах либо от ВИЧ-инфицированной матери ребенку во время беременности, в родах и при грудном вскармливании, если ВИЧ-инфицированная беременная не получала химиопрофилактику или лечение.

Как подчеркивают в ведомстве, случаев заражения через укол иголкой в России не зарегистрировано.

Добавим, что пройти исследование на ВИЧ-инфекцию можно бесплатно, анонимно ежедневно (кроме субботы и воскресенья), в ГБУ «Курганский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД».

Курган, Марианна Шведова

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