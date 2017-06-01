Зауральские прокуроры уличили районную администрацию в незаконном распоряжении имуществом

В Курганской области прокуратура выявила нарушение требований закона при распоряжении муниципальной собственностью со стороны администрации Макушинского района. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным источника, было установлено, что администрация района передала помещение в городе Макушино для размещения в нем магазина ООО «Анюта». При этом, вопреки действующему законодательству, необходимые в этом случаи торги проведены не были. А это нарушает, с одной стороны, интересы предпринимателей, с другой – муниципального образования от недополучения арендной платы, определенной по результатам торгов.

Арбитражный суд пришел к выводу, что договор аренды помещения, заключенный между администрацией района и ООО «Анюта», является недействительным. Решение вступило в законную силу.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 01.06.17

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