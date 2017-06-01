В Зауралье на покупку оборудования и спортинвентаря для инвалидов потратят почти 4,5 млн рублей

В ходе очередного заседания правительства Курганской области члены регионального кабмина утвердили порядок расходования средств из областного местным бюджетам в рамках реализации государственной программы «Доступная среда для инвалидов».

Как было отмечено, в общей сложности в Курганской области планируется адаптировать для маломобильных граждан 17 приоритетных социальных объектов в сферах образования, культуры и спорта. Общий объем финансирования из федерального бюджета на эти цели – 4,4 млн рублей.

По информации пресс-службы губернатора Курганской области, субсидия направляется в 16 муниципальных образований региона. Средства будут также выделены на приобретение специального оборудования для учреждений, работающих по адаптивным программам, а также спортивного инвентаря.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 01.06.17

Зауральские прокуроры уличили районную администрацию в незаконном распоряжении имуществом. / В Зауралье выбрали «Семьи года». / Курганцев пугают байками о ВИЧ. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»