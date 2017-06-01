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Курган

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В Зауралье создадут противоэпизоотические отряды

В Зауралье создадут противоэпизоотические отряды

В Курганской области утвержден Межведомственный кризисный план противоэпизоотических мероприятий. В общей сложности он включает 17 мероприятий.

Как сообщают в пресс-службе регионального кабмина, разработанный план необходим для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний животных. Заниматься его реализацией будут государственная ветеринарная служба совместно с другими заинтересованными федеральными и региональными ведомствами.

В текущем году запланированы мероприятия по проведению диагностики и вакцинации, а также выявлению и ликвидации очагов опасных заболеваний животных, в том числе общих для человека и животных.

Как пояснила начальник Управления ветеринарии Татьяна Сандакова, в рамках плана будет принят ряд мер по обеспечению работы ветеринарных лабораторий, обновлен резерв лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств. Также в областном центре и муниципальных образованиях для оперативного взаимодействия запланировано создание противоэпизоотических отрядов.

Курган, Марианна Шведова

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