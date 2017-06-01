Зауральские родители смогут пожаловаться на проблемы в лагерях в полицию

В УМВД России по Курганской области начал работу круглосуточный телефон доверия, позвонив по номеру которого можно рассказать об имеющихся недостатках в организации работы детских оздоровительных учреждений региона.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, это важно для родителей и их детей, так как позволит своевременно и адекватно принять меры реагирования на обращения мам и пап, отправляющих детей на отдых в оздоровительные учреждения.

Отметим, что сотрудники полиции принимают информацию об имеющихся недостатках по телефону доверия УМВД России по Курганской области (3522) 49-42-00 . Кроме того, жалобу можно оставить на официальном сайте ведомства.

Курган, Марианна Шведова

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