Четверг, 1 июня 2017, 17:06 мск

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Курган

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В Кургане произошла коммунальная авария

В Кургане произошла коммунальная авария

Завтра, 2 июня, бригада «Водного союза» устранит аварию в Восточном. На Гагарина, 44а из-за высокой степени износа трубопровода произошел порыв.

Как сообщают в пресс-службе «Водного союза», чтобы устранить аварию коммунальщикам придется остановить подачу холодной воды с 9 утра до 21 часа.

Под отключение попадают дома №34-86, в том числе, 41а, 41б, 41д по улице Гагарина, все дома на улице Урожайной, а также детский сад №34 «Филлипок», улицы Орджоникидзе и Крупской в поселке Мало-Чаусово, дом №11 и школа №14 на улице Спортивной, а также дома №36, 36а, 40 по Орджоникидзе.

Курган, Марианна Шведова

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