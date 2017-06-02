Зауральские прокуроры назначили встречу предпринимателям

В прокуратуре Курганской области ждут бизнесменов с жалобами, обращениями и пожеланиями. День приема предпринимателей намечен на 6 июня.

Как сообщили корреспонденту NDNews в пресс-службе регионального надзорного ведомства, прием будет проходить в течение всего дня, с 9 до 18 часов. При этом без паспорта попасть в надзорное ведомство будет нельзя: документы нужно иметь при себе.

В Кургане встреча с бизнесменами пройдет в здании областной прокуратуры на Красина, 57, в районах области – по месту нахождения прокуратуры.

Отметим, что Всероссийский день приема предпринимателей проводится в соответствии с приказом Генерального прокурора РФ в органах прокуратуры Зауралья в первый вторник каждого месяца.

Курган, Марианна Шведова

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