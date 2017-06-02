Зауралец украл из леса 1,5 тонны шишек / Завидное трудолюбие

В Курганской области будут судить мужчину, которые незаконно спилил 16 сосен ради шишек. Стволы оказались тяжелы, а вот «семена» деревьев ему приглянулись.

Как рассказали корреспонденту NDNews в пресс-службе УМВД России по Курганской области, в феврале текущего года в полицию поступило сообщение от главы одного из сельсоветов Варгашинского района о том, что в лесу обнаружена незаконная деляна. В общей сложности здесь было вырублено 16 сосен. Сумма ущерба – около 250 тысяч рублей.

Самое интересное, что деревья рубились не ради стволов. Приехавшие на место полицейские обнаружили, что сами сосны злоумышленник оставил на участке, а вот шишки собрал.

Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 44-летний житель села Шастово. Собрав со срубленных деревьев 1,5 тонны шишек, злоумышленник продал их за 30 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до семи лет.

Добавим, что подозреваемый отпущен домой под подписку о невыезде.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 02.06.17

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