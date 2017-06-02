«Барахолка в центре города». Курганцы возмущены оформлением православной ярмарки

Троицкая православная ярмарка в Кургане, которая открылась 1 июня, вызвала недоумение у жителей города. Главный сад областного центра стал похож на банальную барахолку, уверяют пользователи соцсетей.

Возмущение горожан понятно: несмотря на заслуживающую уважения тематику, оформление мероприятия оставляет желать лучшего. «Рыночные» палатки не первой свежести, которые расположились на территории городского сада, вызывают, в лучшем случае, иронические ухмылки.

«Нет, ну какой чудесный архитектурный ансамбль!», «Тепло и душевно, особенно в центре города, прям по-деревенски!», «Ну вот кто из Администрации додумался разрешить устраивать барахолку посреди города?» – лишь малая часть отзывов курганцев.

Отметим, что четвертая по счету Троицкая православная ярмарка будет проходить в Кургане до 6 июня. Первоначально говорилось о том, что она расположится возле Кафедрального собора святого Александра Невского, однако палатки стоят уже вплотную к скульптуре Родителям (район Драмтеатра).

В пресс-службе администрации города сообщают, что в ярмарке принимают участие порядка 80 экспонентов из России и других стран. Здесь можно приобрести церковную утварь, иконы, облачения, православные ювелирные изделия, духовную литературу, а также изделия народных промыслов, продукты и товары для здоровья.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 02.06.17

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