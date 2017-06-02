При содействии Минздрава России в Кургане следователями возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы медицинского центра, которая торговала дорогостоящими лекарствами «с рук». Женщину не смущало, что они предназначены для тяжелобольных людей.

По данным регионального УМВД России, женщина уже задержана.

Как стало известно корреспонденту NDNews, сотрудница медцентра, имея доступ к дорогостоящим лекарственным препаратам, отпускающимся больным по рецепту врача, женщина похитила медикаменты на общую сумму более 600 тысяч рублей, чем учреждению значительный материальный ущерб.

Почти 90 упаковок препарата, предназначенного лицам, инфицированным вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, были проданы ею сторонним лицам. Из-за этого пациенты, имеющие право на бесплатное приобретение лекарств, получали иные препараты либо вовсе оставались без них.

В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному с использованием служебного положения в крупном размере».

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до 6 лет.

Добавим, что сейчас следователи выясняют, нет ли за спиной медработника других грехов.

В Кургане сотрудница медцентра торговала лекарствами против ВИЧ Курган, Июнь 02 (Новый День, Марианна Шведова) – При содействии Минздрава России в Кургане следователями возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы медицинского центра, которая торговала дорогостоящими лекарствами «с рук». Женщину не смущало, что они предназначены для тяжелобольных людей.

По данным регионального УМВД России, женщина уже задержана.

Как стало известно корреспонденту NDNews, сотрудница медцентра, имея доступ к дорогостоящим лекарственным препаратам, отпускающимся больным по рецепту врача, женщина похитила медикаменты на общую сумму более 600 тысяч рублей, чем учреждению значительный материальный ущерб.

Почти 90 упаковок препарата, предназначенного лицам, инфицированным вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, были проданы ею сторонним лицам. Из-за этого пациенты, имеющие право на бесплатное приобретение лекарств, получали иные препараты либо вовсе оставались без них.

В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному с использованием служебного положения в крупном размере».

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до 6 лет.

Добавим, что сейчас следователи выясняют, нет ли за спиной медработника других грехов.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 02.06.17

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