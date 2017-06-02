Прокуратура: в Кургане полицейский склонял жителей к преступлениям

В Курганский городской суд прокуратурой направлено уголовное дело по обвинению экс-сотрудника полиции в совершении должностных преступлений. Предположительно, на его счету не менее четырех таких эпизодов.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, по версии следствия, в июле 2013 года бывший начальник отделения участковых полиции и по делам несовершеннолетних городского отдела полиции решил искусственно завысить показатели работы подразделения участковых уполномоченных. Для этого он подыскивал граждан, проживавших в Кургане, и предлагал им совершить преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, указывая место произрастания дикорастущей конопли.

Как только сотрудники полиции начинали первоначальные следственные действия по факту незаконного хранения наркотических средств, «добровольцы» получали по 600 рублей.

Примечательно, что впоследствии эти люди привлекались к уголовной ответственности по статье 228 УК РФ.

В настоящее время уголовное дело направлено в Курганский городской суд для рассмотрения по существу.

Курган, Марианна Шведова

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