Житель Белозерского отрезал руку парализованной матери

В Курганской области к 13 годам лишения свободы приговорен житель села Белозерское за убийство своей парализованной матери. Перед смертью женщина испытала непереносимые страдания.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры области, Алексей Тарков признан виновным в совершении преступления по статье «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии , с особой жестокостью».

В суде было доказано, что в сентябре 2016 года пьяный Тарков находился у себя дома, где жил с парализованной матерью. Из личных неприязненных отношений он, используя нож в качестве орудия преступления, умышленно отрезал руку беспомощной матери. Экспертиза показала, что лежачей больной было причинено не менее четырех колото-резанных повреждений в область правого плеча. В результате от кровопотери 79-летняя женщина скончалась.

Суд признал Алексея Таркова виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строго режима с ограничением свободы на 1 год.

Курган, Марианна Шведова

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