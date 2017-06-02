В Зауралье вводят моду на «непромокаемые» крыши

В этом году в Курганской области во время капитальных ремонтов крыш многоквартирных домов многие подрядчики переходят на мембранную кровлю. Об этом накануне в ходе пресс-конференции рассказал начальник Госжилинспекции региона Алексей Малыгин.

По его словам, эта технология позволяет забыть о протечках и несет много других плюсов для жителей ремонтируемых домов.

Добавим, что в 2017 году в рамках программы капитального ремонта МКД в регионе планируют отремонтировать 377 домов. Как отметил директор департамента Госэкспертизы, строительства и ЖКХ Курганской области Роман Ванюков, на 38 объектах работы уже завершены (то есть порядка 10% от плана против 0% в аналогичный период прошлого года), на 210 домах ведутся ремонтные работы.

Итоги аукционов подводятся каждую неделю.

Добавим, что, в основном, в этом году в рамках программы ремонтируются кровли и фасады домов.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 02.06.17

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