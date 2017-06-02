Минус один. В Зауралье депутат лишился полномочий

В Курганской области по требованию прокурора за нарушение антикоррупционного законодательства досрочно прекращены полномочия очередного депутата. Об этом сообщают в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

По данным источника, во время проверки соблюдения соблюдения законодательства о противодействии коррупции в деятельности представительных органов местного самоуправления было установлено, что депутат Пуктышской сельской Думы вопреки требованиям ФЗ «О противодействии коррупции» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» не представил сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год.

По закону, напомним, все депутаты, члены выборного органа местного самоуправления обязаны соблюдать ограничения, запреты, установленные указанным ФЗ. Если же это требование не соблюдено, полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, прекращаются досрочно.

В связи с выявленными нарушениями прокурор Щучанского района внес в представительный орган муниципалитета соответствующее представление. По результатам его рассмотрения на основании решения Пуктышской сельской Думы полномочия депутата досрочно прекращены.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 02.06.17

В Зауралье вводят моду на «непромокаемые» крыши. / Житель Белозерского отрезал руку парализованной матери. / Прокуратура: в Кургане полицейский склонял жителей к преступлениям. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»