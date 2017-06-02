Пьяный зауралец на «Мерседесе» стал виновником смерти двух человек

В городе Шумиха Курганской области к лишению свободы приговорен 31-летний местный житель за совершение «пьяного» ДТП, в результате которого погибли два человека.

Как было доказано в суде, в декабре 2016 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Мерседес Бенц Е200» совершил ДТП, допустив столкновение с автомобилем «Шевроле круз». В результате аварии водитель автомобиля «Шевроле» получил телесные повреждения от которых скончался на месте. Умерла и пассажирка авто, хотя медики пытались ее спасти. Еще два человека – пассажиры «Мерседеса» – получили серьезные телесные повреждения.

При этом виновник аварии еще в январе 2015 года был лишен прав за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. Во время «смертельного» ДТП концентрация алкоголя в его крови составляла 3,3 грамма на 1 литр, уточняют в пресс-службе прокуратуры области.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, признал его виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил ему окончательно наказание в виде 7 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, зауралец лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств, на 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 02.06.17

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