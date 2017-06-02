После лечения в курганской больнице ребёнок стал инвалидом «Пришли на ножках, ушли на руках мамы»

Врачебная ошибка или роковое стечение обстоятельств? В Кургане Лига защитников пациентов по инициативе редакции NDNews пытается разобраться в обстоятельствах трагедии, в результате которой маленький ребенок стал инвалидом.

24 мая в редакцию РИА «Новый день» обратилась жительница Кургана Людмила Б., которая просила помочь в организации встречи с помощником Министра здравоохранения РФ Ириной Андреевой, которая в тот день завершила визит в регион. К сожалению, письмо было получено поздно, но остаться в стороне от беды женщины мы не могли.

Помогите Андрюше

Как рассказала Людмила, ее сын Андрей родился в ноябре 2015 года. Проблемы со здоровьем у малыша начались, когда ему исполнилось 6 месяцев: в моче был обнаружен белок. Далее – обследование. Однако точного диагноза врачи не поставили, ребенка отправили домой.

«Через месяц случился у ребенка неврит лицевого нерва, подлечили и оправили лечить почки, после 3 недель лечения гормональными препаратами он оказался в реанимации, где мне сказали, что организм ребенка сильно истощен, в крови нет калия и кальция. А затем – две остановки сердца, отек мозга, кома 3 степени, в которой он находился 2 месяца», – поделилась своей историей Людмила.

Далее – новые испытания: три месяца пребывания в отделении неврологии, выписка домой в тяжелом состоянии при давлении 140/100 и последующее «самостоятельное» лечение.

«Сейчас мы уже 4 месяца дома, и лечения никакого, – рассказывала плачущая женщина. – Только прием таблеток для сердца, так как в реанимации у нас еще случился инфаркт миокарда, ещё провели операции по шунтированию. В общем, выписали нас с инвалидностью и ужасным диагнозом. Пришли в больницу на ножках, а ушли на руках мамы. Пережить это невозможно, и помощи нет никакой».

По словам Людмилы, сегодня лечение ребенка минимально: из поликлиники малыша посещает и консультирует только кардиолог, невролог была один раз после выписки, чтобы заполнить свои документы.

«Прошу вас, помогите нам! Моему ребенку нужна высококвалифицированная медицинская помощь и обследование. На данный момент мне каждый день говорят, что решается вопрос о нашей госпитализации, но время идет, и никому до нас нет дела. Прошу госпитализацию в лучшем центре неврологии нашей страны, потому что я родила и растила до 8 месяцев нормального здорового ребенка, и только врачебная ошибка привела моего ребенка к инвалидности, а, значит, сейчас нужно сделать все, чтобы мой ребенок встал на путь выздоровления. Прошу вас, не останьтесь в стороне и помогите моему Андрюше», – молила Людмила Б.

В стороне не останемся

Связавшись с Людмилой, мы выяснили, что лечение ребенок проходил в Курганской областной больнице имени Красного Креста. Именно там, считает она, и была допущена врачебная ошибка, которая привела к трагедии.

За помощью мы обратились к председателю регионального отделения Лиги защитников пациентов в Курганской области Олегу Кобякову, который выразил готовность взяться за случай Людмилы. Женщина написала заявление в Лигу. Работа началась.

«Людмила пожаловалась на то, что в результате лечения в ГБУ «Курганская областная детская клиническая больница им. Красного Креста» её маленький ребёнок стал инвалидом первой группы. Более того, Людмила подчеркнула: когда в прошлом году появились первые проблемы со здоровьем сына, она не могла добиться оказания своевременной помощи», – рассказал о первых результатах работы Олег Кобяков. – То есть необходимо было комплексно обследовать ребёнка, нужны были консультации узких специалистов, но ждать приходилось месяцами, и драгоценное время потеряли. Пройдя круги ада, Людмила добилась того, чтобы ребёнка положили в больницу. В палате лечебного учреждения мальчик заразился вирусной инфекцией, и его и без того тяжёлое состояние стало критическим. У маленького пациента случился инфаркт миокарда. После реанимационных мероприятий ребёнок чудом остался жив. В результате в декабре 2016 года медико-социальная экспертиза установила мальчику первую группу инвалидности».

Председатель Лиги защитников пациентов убежден, что после случившегося врачи были должны взять ребенка на особый контроль. Однако его мать снова не могла добиться приёма и обследования, ребёнок не получал качественного лечения.

Первые победы

После обращения в Курганское отделение Лиги защитников пациентов ребёнку Людмилы назначили обследование, рассказал нам сегодня Олег Кобяков.

Мы связались с Людмилой, которая подтвердила информацию. По ее словам, уже 31 мая ей позвонила участковый педиатр, которая сообщила о том, что в «Красном Кресте» их с Андрюшей ждут. Сейчас мама с малышом находятся в больнице.

«Чувствуется другое отношение, с нами работают узконаправленные специалисты, проводятся обследование, сдаем анализы. Вызывает опасение только то, что по Положению нам должны поставить гастростому (гастростомия является операцией, во время которой через брюшную полость в желудок подводят специальную трубку, через которую питается пациент. У Андрюши отсутствует глотательный рефлекс, и сегодня он получает пищу через зонд – прим.ред.), но наши врачи этого не одобряют. Поэтому и я не хотела бы такого вмешательства».

Сейчас ситуация находится под контролем экспертов и юристов Лиги. В настоящее время эксперты общественной организации провели первичный анализ документации, касающийся качества лечения сына Людмилы. Если по результатам полного анализа будет доказан факт совершения врачебной ошибки, халатности или иного нарушения законодательства со стороны врачей и медицинского учреждения, Лига примет решение об обращении в суд.

Редакция NDNews будет следить за развитием событий.

Курган, Марианна Шведова

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