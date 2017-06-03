В Курганской области объявлено штормовое предупреждение

Главное управление МЧС по Курганской области сообщает о том, что в регионе объявлено штормовое предупреждение. Жителям рекомендуется воздержаться от поездок на дальние расстояния и по возможности не выходить из дома. В ночь на 4 июня прогнозируются сильные грозы с дождем и градом, ветер может достигать 27 метров в секунду. Напомним, ранее стихия отметилась в соседних регионах. В Свердловской и Челябинской областях ветер повалил недакрепленные конструкции, кое-где срывало кровлю с домов, падали деревья.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 02.06.17

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