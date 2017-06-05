В Зауралье резко возросло число пострадавших от укусов клешей

С начала сезона активности клешей в Курганской области от укусов кровопийц пострадали 1643 человека, из них 349 – за прошедшую неделю. В общем числе пострадавших 499 – дети. Отметим, что в прошлом году на этот период укушенных было почти на 200 человек меньше – 1465 (420 детей).

Как сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Курганской области, из числа обратившихся за медицинской помощью привиты от клещевого вирусного энцефалита были только 244 человека. 598 человек, в том числе 277 детей, получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.

Как показали проведенные исследования, из 479 клещей, снятых с людей, в 0,6% был обнаружен вирус клещевого энцефалита; 14 клещей содержали возбудителя клещевого боррелиоза; три – моноцитарного эрлихиоза человека и один – гранулоцитарного анаплазмоза.

Добавим, что всего с начала активности клещей на территории области с подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы 18 человек, в том числе три ребенка. Подтвержденных случаев заболевания передающихся иксодовыми клещами – пять. Диагноз клещевой боррелиоз зарегистрирован у трех человек, клещевой вирусный энцефалит – у двух человек.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 03.06.17

В Курганской области объявлено штормовое предупреждение. / После лечения в курганской больнице ребёнок стал инвалидом. «Пришли на ножках, ушли на руках мамы». / Пьяный зауралец на «Мерседесе» стал виновником смерти двух человек. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»