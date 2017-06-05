На границе Зауралья задержали пчёл

В Курганской области государственным инспектором Управления Россельхознадзора был пресечен ввоз на территорию региона 90 пчелосемей. Пчелопакеты перевозились на автомобиле «Мерседес-Бенц» из Кыргызстана в Оренбург.

По информации сотрудников Пограничного Управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Петухово» проследовал поднадзорный груз. Между тем, уведомления о прохождении этого товара через информационную подсистему «Меркурий. Уведомление» в Управление Россельхознадзора по Курганской области не поступало.

Также во время проверки выяснилось, что предприятие-отправитель не включено в Реестр организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза.

Решением Управления пчелы отправились обратно в Кыргызстан.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 05.06.17

В Зауралье резко возросло число пострадавших от укусов клешей. / В Курганской области объявлено штормовое предупреждение. / После лечения в курганской больнице ребёнок стал инвалидом. «Пришли на ножках, ушли на руках мамы». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»