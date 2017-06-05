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На границе Зауралья задержали пчёл

На границе Зауралья задержали пчёл

В Курганской области государственным инспектором Управления Россельхознадзора был пресечен ввоз на территорию региона 90 пчелосемей. Пчелопакеты перевозились на автомобиле «Мерседес-Бенц» из Кыргызстана в Оренбург.

По информации сотрудников Пограничного Управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Петухово» проследовал поднадзорный груз. Между тем, уведомления о прохождении этого товара через информационную подсистему «Меркурий. Уведомление» в Управление Россельхознадзора по Курганской области не поступало.

Также во время проверки выяснилось, что предприятие-отправитель не включено в Реестр организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза.

Решением Управления пчелы отправились обратно в Кыргызстан.

Курган, Марианна Шведова

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