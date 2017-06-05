Жители Зауралья показали свой характер

В субботу в Кургане прошла первая экстремальная гонка «Зауральский характер». В сложнейших состязаниях приняли участие порядка 400 человек.

Гонка «Зауральский характер» была организована региональной федерацией «Стрелец» при поддержке правительства региона. Проект решили посвятить 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Специально для проекта на лыжной базе «Динамо» построили экстремальную трассу протяженностью 7 километров. Чтобы дойти до финиша каждой команде пришлось преодолеть 25 препятствий – болото, скалодром, горки, канаты и многое другое. Помимо этого, организаторы специально для болельщиков подготовили конкурсы и выступления творческих коллективов.

По итогам забега победителем экстремальной гонки «Зауральский характер» и обладателем главного приза стала команда «Огненный щит», отмечают в пресс-службе правительства области.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 05.06.17

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