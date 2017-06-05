Курганские медики ответят за смерть женщины после пластической операции

В Кургане возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины в клинике пластической хирургии «Персона Нова». Пациентка умерла после проведенной пластической операции. Напомним, ЧП произошло около месяца назад. 40-летняя заведующая одним из детских садов Кургана умерла вскоре после пластической операции, которую ей провели в клинике Persona Nova.

Следственный комитет провел проверку, главная цель которой была – выявить, есть ли связь между операцией и последовавшей за ней смертью женщины, а, следовательно – основание для возбуждения уголовного дела.

Как рассказали сегодня корреспонденту NDNews в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, основания нашлись. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности в результате ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, ведется следствие.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 05.06.17

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