Курганец, убивший жену, собрал для следователей пакет улик против себя

39-летний житель Кургана, ранее неоднократно судимый за различные преступления, обвиняется в совершении убийства своей сожительницы. Прятаться от полиции он не стал, а сам сообщил о совершенном преступлении.

По данным следствия, в марте текущего года обвиняемый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, во время бытовой ссоры напал на свою сожительницу. Он жестоко избил женщину деревянным топорищем. От полученных телесных повреждений женщина скончалась.

После совершения убийства мужчина сообщил о преступлении в полицию, переоделся в чистую одежду и сложил вещи со следами преступления в пакет. Как он пояснил, одежду он приготовил для дальнейшего изъятия.

Установлено, что обвиняемый ранее был неоднократно судим, в том числе и за совершение умышленных преступлений против жизни и здоровья в отношении сожительницы. Выйдя из тюрьмы, он вернулся к гражданской супруге, но ласковей не стал.

В отношении обвиняемого по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователем по уголовному делу внесено представление в органы системы профилактики, поскольку установлено, что одним из условий совершения данного преступления стало отсутствие действенного и эффективного надзора за лицами, состоящими на профилактическом учете.

В настоящее время следствие по уголовному делу завершено, обвинительное заключение утверждено. В ближайшее время его по существу рассмотрит суд.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 05.06.17

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