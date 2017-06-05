Курганские вандалы воруют «противокупальные» аншлаги

Купальный сезон в Кургане еще не открыт, однако некоторые горожане уже смело плещутся в водоемах, пренебрегая всеми правилами личной безопасности. Об этом говорилось в ходе аппаратного совещания в администрации города.

Как подчеркнул начальник Управления по делам ГО и ЧС Аркадик Галустов, выявлены случаи, когда вандалы портят и уносят аншлаги, информирующие о том, что купание запрещено.

В пресс-службе администрации подчеркивают, что подготовка к купальному сезону в городе начнется после того, как река Тобол войдет в свое русло. Как только позволит уровень воды, специалисты проведут необходимые водолазные работы, в ходе которых обследуют дно мест для купания. Также будут взяты пробы почвы и воды (контракт на проведение данных работ уже заключен).

Пока же муниципальные власти призывают граждан внимательно относиться к жизни и здоровью и не совершать необдуманных поступков.

Решение об открытии купального сезона, напомним, принимает специальная комиссия. О нем гражданам будет сообщено дополнительно.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 05.06.17

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