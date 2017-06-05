Курганские школьники будут прибирать на улицах за деньги

В Кургане стартовал летний сезон акции «Я люблю Курган! Трудовые отряды – 2017». В торжественной линейки приняли ученики 34 образовательных учреждений города, сообщают в пресс-службе муниципалитета.

Одним из моментов церемонии открытия лета стало вручение дипломов по итогам весенней акции «Бумагу в дело», а также похвальные письма и галстуки «Я люблю Курган» самым трудолюбивым школьникам.

После торжественной части дети отправились на уборку города. Известно, что во время летних каникул школьники будут наводить порядок в районе Центрального парка культуры и отдыха, пляжа «Бабьи пески», за Кировским мостом и других общественных местах. За свою работу они будут получать зарплату.

Напомним, организаторами акции «Я люблю Курган! Трудовые отряды» являются департамент социальной политики администрации города, МБУ «Курганский Дом молодежи» и Центр занятости населения Кургана.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 05.06.17

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