Житель Зауралья украл у тюменского инвалида собаку-поводыря

В Тюмени полицейские вернули мужчине-инвалиду похищенную собаку. Хаски по кличке Кент обманным путем у хозяина забрал неизвестный мужчина, подошедший на улице.

Как сообщают в УМВД России по Тюменской области, хозяин собаки обратился в полицию. Он рассказал, что незнакомый молодой человек попросил поиграть с хаски в присутствии хозяина, после чего увел ее в неизвестном направлении.

Прибывшие на место сотрудники полиции опросили свидетелей происшествия и жильцов близлежащих домов. Установить и задержать подозреваемого удалось. Им оказался 22-летний житель Курганской области. В его квартире оперативники нашли похищенную собаку. Злоумышленник был доставлен в отдел полиции №5 УМВД России по городу Тюмени. Отрицать своей причастности к похищению чужого питомца он не стал.

В настоящее время собака по кличке Кент возвращена хозяину.

В отношении молодого зауральца возбуждено уголовное дело по части первой статьи 159 УК РФ.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 05.06.17

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