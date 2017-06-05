Курганские единороссы определились с датой праймериз на довыборы в гордуму

В Кургане начался прием документов от желающих принять участие в предварительном голосовании по определению кандидатуры от партии «Единая Россия» для участия в довыборах в городскую думу. Напомним, сейчас здесь два вакантных места – в округах №6 и №7.

Как сообщают в пресс-службе регионального отделения партии, прием документов будет продолжаться до 1 июля, а само предварительное голосование намечено на 16 июля.

В оргкомитет предварительного голосования вошли представители общественности, СМИ, партийного актива. Возглавил его Секретарь местного отделения Сергей Руденко.

Организованные встречи участников предварительного голосования с избирателями планируется провести в округе №6 5 июля, а в округе №7 в течение пяти дней. 4 июля пройдет встреча в поселке Тополя, 6 июля – в поселке Увал, 11 июля – в поселке Учхоз, 12 июля – в поселке Смолино, а 13 июля – в Кургане.

Дебаты участников предварительного голосования (с трансляцией в интернет) станут обязательным этапом для кандидатов. Участник обязан принять участие не менее чем в двух дебатах, которые предварительно запланированы на 5 июля и на 8 июля 2017 года.

До 3 июля должны быть определены количество и адреса счетных участков предварительного голосования.

Подведение итогов праймериз, формирование итогового списка кандидатов и внесение его на рассмотрение Местного политического совета состоится 17 июля 2017 года.

Добавим, что дополнительные выборы депутатов Курганской городской Думы по одномандатным избирательным округам № 6 и 7 которые состоятся 10 сентября 2017 года.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 05.06.17

Курганские вандалы воруют «противокупальные» аншлаги. / Курганские школьники будут прибирать на улицах за деньги. / Курганец, убивший жену, собрал для следователей пакет улик против себя. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»