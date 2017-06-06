В Кургане трое детей оказались под колесами автомобилей

Минувшие выходные стали особо «урожайными» на аварии с участием детей. В Кургане под колесами автомобилей оказались трое детей.

Так, 2 июня в 14-40 у дома №78 по улице Гагарина 65-летний водитель на автомобиле «Лада Калина» допустил наезд на 8-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок перебегал проезжую часть в неустановленном месте перед близко движущимся транспортным средством. В результате ДТП несовершеннолетний получили травмы.

В этот же день в Кургане пострадал еще один ребенок. Авария произошла в 19-20 около дома №3 на улице Карбышева. По информации УМВД России по Курганской области, 8-летний мальчик шел по линии тротуара напротив въезда во двор между домов №3 и №5. В это время неустановленный водитель на неустановленном автомобиле осуществлял движение задним ходом и допустил наезд на ребенка. После совершения ДТП водитель на скрылся с места происшествия. Однако установить его личность удалось. Водителем оказался курганец 1987 года рождения, который управлял «Маздой». В результате аварии ребенок получил телесные повреждения.

3 июня в Кургане в результате ДТП пострадал 3-летний мальчик. Авария произошла в 14-20 на улице Пушкина, у дома № 25. 52-летний водитель, управляя автомобилем Лада-210740, при начале движении не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на пешехода. По предварительной информации 3-летний мальчик шел по территории парковки справа налево по ходу движения автомобиля. Установлено, что малыш шел с отцом. В момент ДТП мальчик отдалился от папы, но оставался в зоне видимости. В результате ДТП ребенок получил различные травмы.

Обстоятельства и причины всех ДТП устанавливаются.

Добавим, что всего за выходные на территории области зарегистрировано 117 дорожно-транспортных происшествий. Сотрудниками Госавтоинспекции Курганской области пресечено 2218 нарушений Правил дорожного движения. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержаны 42 водителя. Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесено 1130 постановлений о привлечении водителей к административной ответственности.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 05.06.17

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