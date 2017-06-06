В Кургане устраняют последствия урагана

Очередное аппаратное совещание в администрации города прошло с обсуждения последствий урагана, пронесшегося над Курганом 3 июня. Встречу с представителями профильных ведомств и силовых структур провел первый заместитель руководителя администрации Кургана Андрей Жижин.

Сильный ветер, порывы которого местами, по данным ГУ МЧС по Курганской области достигали 20 м/с, повалил деревья, оборвал ветки, в отдельных местах сорвал незакрепленные конструкции кровли и ограждение балкона. Кроме того, ветром перевернуло надувной батут во время детского праздника, проходящего в Заозерном. К счастью, серьезно никто не пострадал. Также были зафиксированы и порывы линий электропередач.

Как сообщают в пресс-службе муниципалитета, Андрей Жижин поставил перед городскими службами задачу проанализировать последствия разрушений на городских территориях, во дворах жилых домов, на объектах социальной сферы и в максимально сжатые сроки устранить последствия урагана.

Директору департамента развития городского хозяйства Андрею Нелюбину, в частности, поручено проконтролировать ход уборки поваленных веток и деревьев, директору Департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Елене Ивановой – проверить безопасность рекламных щитов и растяжек, Управлению по делам ГО и ЧС города Кургана – взять на контроль вопрос о сорванных ограждениях с балкона.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 06.06.17

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